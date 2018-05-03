Лидер Шахтера может перейти в Манчестер Юнайтед за € 57 млн

Как сообщает Daily Mail, сумма сделки может составить около € 57 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Манчестер Сити" утратил интерес к футболисту и не будет бороться за трансфер игрока. Таким образом, главным претендентом на покупку Фреда теперь является "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний бразильский полузащитник принял участие в 24 матчах украинской Премьер-лиги, в которых отметился 3 голами и 4 передачами.