"МЮ" намерен продлить контракт с Рашфордом
Новости спорта: Молодой игрок атаки "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд продолжит выступления на "Олд Траффорд".
Манчестер Юнайтед готов начать переговоры с нападающим Маркусом Рашфордом о продлении контракта, сообщает Daily Star.
Ранее была информация, что Манчестер Юнайтед не собирается продавать Решфорда.
Сообщается, что "манкунианцы" хотят достичь соглашения о новом контракте с игроком еще до начала чемпионата мира.
В этом сезоне нападающий провел 47 матчей, забив 10 голов и отдав 7 ассистов.