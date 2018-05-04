"МЮ" намерен продлить контракт с Рашфордом

Манчестер Юнайтед готов начать переговоры с нападающим Маркусом Рашфордом о продлении контракта, сообщает Daily Star.

Ранее была информация, что Манчестер Юнайтед не собирается продавать Решфорда.

Сообщается, что "манкунианцы" хотят достичь соглашения о новом контракте с игроком еще до начала чемпионата мира.

В этом сезоне нападающий провел 47 матчей, забив 10 голов и отдав 7 ассистов.