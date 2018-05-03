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Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео)
Новости спорта: В матче чемпионата Чехии между клубами Млада-Болеслав и Фастал голкипер вторых сломал штангу ворот.
В одном из эпизодов вратарь Фастава Зденек Зламал сумел спасти свою команду от забитого гола после удара "за шиворот" и спиной ударился об штангу.
В итоге, каркас ворот погнулся и его пришлось заменить.
Матч продолжили, а команда Зденека Зламала победила (1:0).
Telegraf.com.ua