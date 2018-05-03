Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео)

В одном из эпизодов вратарь Фастава Зденек Зламал сумел спасти свою команду от забитого гола после удара "за шиворот" и спиной ударился об штангу.

В итоге, каркас ворот погнулся и его пришлось заменить.

Матч продолжили, а команда Зденека Зламала победила (1:0).