Бавария готова предложить Ювентусу €100 млн за форварда
Новости спорта: Мюнхенский клуб ищет замену Роберту Левандовски.
Мюнхенская Бавария заинтересована в приобретении нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, сообщает Bild. По информации источника, мюнхенцы готовы предложить за аргентинца 100 миллионов евро.
Бавария полагает, что нападающий Роберт Левандовски ближайшим летом покинет команду, поэтому ищет варианты для его замены..
В нынешнем сезоне 24-летний Дибала провел 42 матча, забил 25 голов и сделал 7 результативных передач.