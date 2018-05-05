Чемпионат мира по хоккею 2018

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Боруссия Ярмоленко представила комплект домашней формы сезона 2018/2019

ФК Боруссия Д
17:38 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Дортмундская Боруссия официально представила домашнюю форму, в которой будет играть в следующем сезоне.

Дортмундская Боруссия на своих страницах в соцсетях опубликовала дизайн новой домашней формы, в которой она будет играть в сезоне 2018/2019.

Сама форма желтого цвета с черными рукавами, через которые проходят желтые полосы.

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