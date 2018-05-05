Боруссия Ярмоленко представила комплект домашней формы сезона 2018/2019

Дортмундская Боруссия на своих страницах в соцсетях опубликовала дизайн новой домашней формы, в которой она будет играть в сезоне 2018/2019.

Unser neues Heimtrikot! Ab dem 05.05. endlich und ganz offiziell im BVB-Onlineshop und in allen BVB-FanShops erhältlich - inklusive Trikottasche im gleichen Design. pic.twitter.com/lYvXl7OMkp — Borussia Dortmund (@BVB) 4 мая 2018 г.

Сама форма желтого цвета с черными рукавами, через которые проходят желтые полосы.