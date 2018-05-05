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Дрогба сделал глоток "волшебной" воды и сотворил гол (Видео)

Дилье Дрогба
23:30 Сб, 5 Май 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Дилье Дрогба творит чудеса на футбольных полях в США.

Дидье Дрогба помог своему Финикс Райзинг обыграть Лос-Анджелес Гэлакси-2, хотя к 70-й минуте его команда уступала 2:3.

В один момент Дрогба отправился подавать угловой, но перед исполнением взял бутылку воды у сидящего рядом с полем мальчика и сделал несколько глотков. После этого ивуариец выполнил подачу, которая стала голевой.

Празднуя гол, Дрогба снова подбежал к столу, взял воду, сделал еще несколько глотков, а из оставшегося устроил себе душ.

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Новости спорта, Видео, Гол, Дилье Дрогба, ФК Финикс, Футбол.
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