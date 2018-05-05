Дрогба сделал глоток "волшебной" воды и сотворил гол (Видео)

Дидье Дрогба помог своему Финикс Райзинг обыграть Лос-Анджелес Гэлакси-2, хотя к 70-й минуте его команда уступала 2:3.

Can confirm Drogba told the youngster that they would score on the corner. #RisingAsOne #ThirstyDrogba pic.twitter.com/jJxx0BN8xF — Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 5 мая 2018 г.

В один момент Дрогба отправился подавать угловой, но перед исполнением взял бутылку воды у сидящего рядом с полем мальчика и сделал несколько глотков. После этого ивуариец выполнил подачу, которая стала голевой.

Празднуя гол, Дрогба снова подбежал к столу, взял воду, сделал еще несколько глотков, а из оставшегося устроил себе душ.