Чемпионат мира по хоккею 2018

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Коноплянка снял, как "Шальке" в раздевалке отмечало "серебро" Бундеслиги

Евгений Коноплянка
08:33 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вместе с партнерами отпраздновал второе место в чемпионате Германии.

Шальке по итогам сезона гарантировал себе второе место в чемпионате Германии, а украинец Евгений Коноплянка вместе с партнерами по команде бурно празднуют данное событие.

 

We are the second, we are the second, param-pam-pam #S04 #BUNDESLIGA

Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official)

После окончания игры футболисты "Кнаппен", в том числе и Коноплянка, устроили празднования в раздевалке. Танцы футболистов "Шальке" заснял на видео именно украинский вингер.

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Новости спорта, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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