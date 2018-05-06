Коноплянка снял, как "Шальке" в раздевалке отмечало "серебро" Бундеслиги

Шальке по итогам сезона гарантировал себе второе место в чемпионате Германии, а украинец Евгений Коноплянка вместе с партнерами по команде бурно празднуют данное событие.

После окончания игры футболисты "Кнаппен", в том числе и Коноплянка, устроили празднования в раздевалке. Танцы футболистов "Шальке" заснял на видео именно украинский вингер.