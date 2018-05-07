Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико
Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико
Новости: Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Новости: Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Торрес может стать одноклубником Швайнштайгера

Фернандо Торрес
03:23 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: "Чикаго Файр" заинтересован в услугах форварда "Атлетико" Фернандо Торреса.

По окончании нынешнего сезона Торрес покинет "Атлетико" – об этом неоднократно заявлял сам игрок.

Свою карьеру Фернандо может продолжить в МЛС, где на него претендуют сразу несколько клубов.

Как сообщает Cadena COPE, наибольшую инициативу в данный момент проявляет Чикаго Файр, который вышел на связь с агентом игрока.

Отметим, что за Чикаго уже выступает один чемпион мира – немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Фернандо Торрес, ФК Чикаго Файр, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Виталий Кличко - о финале Лиги чемпионов в Киеве Зинченко в шестом матче подряд оказался вне заявки Ман Сити Экс-игрок "Динамо" может покинуть "Галатасарай" из-за проблем с дисциплиной

Последние новости

Грымчак: Жители оккупированного Донбасса испытывают нехватку еды. Викки Дуган: одна из самых сексуальных женщин 1950-х годов (Фото) Ученые установили новую опасность пива для здоровья человека
Сегодня читают в спорте
01 Сборная Швеции оказалась сильнее Чехии на ЧМ-2018 по хоккею
02 "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
03 Китайцы снова стали лучшими в мире в настольном теннисе
04 Сборная Германии проиграла Норвегии на ЧМ-2018 по хоккею
05 Свитолина оценила свои шансы выиграть турнир WTA в Мадриде
Новости сегодня
03:32 Китай спустил на воду один из самых больших боевых кораблей в своей истории
03:05 Археологи выяснили, что носила кавказская знать бронзовой эпохи
02:51 Возле берегов Ливии "выловили" почти сотню нелегальных мигрантов
02:40 Как изменились дети голливудских знаменитостей (Фото)
02:21 Евровидение 2018: Melovin игнорирует российских журналистов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги
Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги
Новости: Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма
Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма
Добавить комментарий
0