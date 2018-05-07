Торрес может стать одноклубником Швайнштайгера

По окончании нынешнего сезона Торрес покинет "Атлетико" – об этом неоднократно заявлял сам игрок.

Свою карьеру Фернандо может продолжить в МЛС, где на него претендуют сразу несколько клубов.

Как сообщает Cadena COPE, наибольшую инициативу в данный момент проявляет Чикаго Файр, который вышел на связь с агентом игрока.

Отметим, что за Чикаго уже выступает один чемпион мира – немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер.