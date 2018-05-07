Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости спорта: Экс-лидер "Динамо" может вернутся в команду Александра Хацкевича.
Как сообщает fotospor.com, "Динамо" предложило "Бешикташу" 5 млн евро за Дениса Бойко и Домагоя Виду.
Источник утверждает, что киевский клуб отправил стамбульцам соответствующий трансферный запрос по обоим игрокам.
Денис Бойко выступает за "Динамо" на правах аренды до конца сезона. Вида перешел в "Бешикташ" прошлой зимой на правах свободного агента, но пока не может закрепиться в основе "орлов".