Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб

Как сообщает fotospor.com, "Динамо" предложило "Бешикташу" 5 млн евро за Дениса Бойко и Домагоя Виду.

Источник утверждает, что киевский клуб отправил стамбульцам соответствующий трансферный запрос по обоим игрокам.

Денис Бойко выступает за "Динамо" на правах аренды до конца сезона. Вида перешел в "Бешикташ" прошлой зимой на правах свободного агента, но пока не может закрепиться в основе "орлов".