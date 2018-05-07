Аргентинский полузащитник попал в сферу интересов "Шахтера"

Полузащитник мальтийского «Сенглеа» Гонсало Николас Вирано попал в сферу интересов «Шахтера». Об этом сообщает издание calciomercato.com.

По информации источника, 18-летним воспитанником «Бока Хуниорс» также интересуется «Дженоа» и «Верона». В текущем сезоне хавбек забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач за 22 матча.

Напомним, ранее стало известно, что «Шахтер» подписал предварительный контракт c игроком «Сан-Паулу» Сиприано.