Игрок "Ман Сити" Менди: Готов поехать в Россию на ЧМ-2018

Менди пропустил семь месяцев из-за разрыва крестообразных связок в сентябре. Несмотря на это, француз считает, что готов отправиться на чемпионат мира 2018.

"Я сделаю все возможное и постараюсь получить как можно больше игровых минут. Физически и ментально я готов поехать в Россию со сборной Франции", — приводит слова Менди ESPN.

В текущем сезоне Менди провел 6 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.