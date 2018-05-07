Чемпионат мира по хоккею 2018

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Игрок "Ман Сити" Менди: Готов поехать в Россию на ЧМ-2018

Бенжамен Менди
23:16 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Игрок линии обороны "Манчестер Сити" Бенжамен Менди планирует поехать на ЧМ-2018 в России.

Менди пропустил семь месяцев из-за разрыва крестообразных связок в сентябре. Несмотря на это, француз считает, что готов отправиться на чемпионат мира 2018.

"Я сделаю все возможное и постараюсь получить как можно больше игровых минут. Физически и ментально я готов поехать в Россию со сборной Франции", — приводит слова Менди ESPN.

В текущем сезоне Менди провел 6 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

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Новости спорта, Бенжамен Менди, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол, ЧМ-2018.
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