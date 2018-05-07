Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины отсудил 40 млн рублей у клуба РФПЛ
Новости спорта: Экс-форвард сборной Украины отсудил солидную сумму у российского "Ростова".
34-летний нападающий Вадуца отсудил у своего бывшего клуба Ростова 40 миллионов рублей, сообщает издание sport-express.
В январе 2017 года нападающий подписал с Ростовом контракт на полтора года, но уже в июне договор был расторгнут по обоюдному согласию.
За Ростов Девич провел всего 6 матчей. Таким образом, каждый его выход на поле обошелся руководству клуба в 6,5 миллинов рублей.