Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины отсудил 40 млн рублей у клуба РФПЛ

34-летний нападающий Вадуца отсудил у своего бывшего клуба Ростова 40 миллионов рублей, сообщает издание sport-express.

В январе 2017 года нападающий подписал с Ростовом контракт на полтора года, но уже в июне договор был расторгнут по обоюдному согласию.

За Ростов Девич провел всего 6 матчей. Таким образом, каждый его выход на поле обошелся руководству клуба в 6,5 миллинов рублей.