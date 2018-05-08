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Кайоде рассказал о своих целях в "Шахтере"
23:52 Вт, 8 Май 2018 Телеграф
Фото: Твиттер
Новости спорта: Форвард "горняков" Оларенваджу Кайоде рассказал о целях в донецком "Шахтере".
Нападающий донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде рассказал о своих целях на конец сезона.
"Моя главная цель – выиграть с Шахтером чемпионат и Кубок Украины. Сейчас у нас очень хорошие шансы, чтобы этого доcтичь. На данный момент все игроки команды сконцентрированы на достижении этой цели", – цитирует форварда Scorenigeria.com.
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