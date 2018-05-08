Кайоде рассказал о своих целях в "Шахтере"

Нападающий донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде рассказал о своих целях на конец сезона.

"Моя главная цель – выиграть с Шахтером чемпионат и Кубок Украины. Сейчас у нас очень хорошие шансы, чтобы этого доcтичь. На данный момент все игроки команды сконцентрированы на достижении этой цели", – цитирует форварда Scorenigeria.com.