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Кайоде рассказал о своих целях в "Шахтере"

Оларенваджу Кайоде
23:52 Вт, 8 Май 2018 Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Форвард "горняков" Оларенваджу Кайоде рассказал о целях в донецком "Шахтере".

Нападающий донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде рассказал о своих целях на конец сезона.

"Моя главная цель – выиграть с Шахтером чемпионат и Кубок Украины. Сейчас у нас очень хорошие шансы, чтобы этого доcтичь. На данный момент все игроки команды сконцентрированы на достижении этой цели", – цитирует форварда Scorenigeria.com.

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Новости спорта, Новости футбола, Оларенваджу Кайоде, ФК Шахтер, Футбол.
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