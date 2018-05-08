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Мирча Луческу - о возможности возвращения в "Шахтер"

Мирча Луческу
20:33 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Экс-наставник донецкого "Шахтера" прокомментировал возможность возвращения на пост главного тренера "горняков".

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу - о возможности своего возвращения в "Шахтер".

- У меня нет предложений от "Шахтера", сейчас я полностью занят в сборной Турции. 5 июня мы приедем в Москву, чтобы провести товарищескую встречу со сборной России. Затем осенью сыграем еще дважды в рамках Лиги наций.

Что касается моего сына, у него все хорошо в ПАОК. Он должен был выиграть чемпионат Греции, если бы с клуба не сняли девять очков и он не опустился на второе место. В субботу ПАОК сыграет в финале Кубка Греции против АЕК. Проблема в том, что АЕК и "Олимпиакос" отказались сыграть против ПАОК в Салониках. Все, что происходит, - это провокация со стороны афинских клубов, чтобы не позволить ПАОК выиграть чемпионат. Но для меня и для всех болельщиков клуба, именно команда из Салоник является чемпионом Греции.

Так что все новости, что Разван Луческу может возглавить "Шахтер", - слухи. Он останется в ПАОК, чтобы в следующем сезоне взять реванш, - заверил Луческу.

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Новости спорта, Мирча Луческу, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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