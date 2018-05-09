Гвардиола: Выиграть АПЛ сложнее, чем Примеру и Бундеслигу

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сравнил уровень конкуренции в чемпионатах Англии, Испании и Германии.

"Выиграть чемпионат АПЛ сложнее, чем Примеру и Бундеслигу. Это нечто особенное из-за сложности. Мы рады нашему достижению и тому, как именно мы этого достигли.

В начале сезона никогда не знаешь, чем все закончится. Нужно просто хорошо подготовить команду, а чемпионство – это следствие этого.

Мы видели, как команды, выигрывавшие АПЛ в прошлых сезонах, даже не могли выйти в Лигу чемпионов на следующий год. Выиграть титул дважды подряд будет сложно, но мы принимаем вызов", – сказал Гвардиола.