В Киеве выберут хозяев финалов еврокубков 2020 года

Ближайшее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве. Оно продлится с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Основные вопросы повестки дня:

Назначение хозяев финалов клубных турниров УЕФА в 2020 году (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига чемпионов среди женщин и Суперкубок УЕФА).

Регламент лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей" (версия 2018).

Расписание матчей финальной стадии Евро-2020.

Регламент различных юношеских турниров.

Напомним, что 24 мая в Киеве пройдет финал женской Лиги чемпионов, а 26 мая в финальном поединке мужского турнира встретятся "Реал" и "Ливерпуль".