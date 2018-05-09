В Киеве выберут хозяев финалов еврокубков 2020 года
Новости спорта: В конце мая в столице будет заседать Исполком УЕФА
Ближайшее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве. Оно продлится с 10:00 до 15:00 по местному времени.
Основные вопросы повестки дня:
Назначение хозяев финалов клубных турниров УЕФА в 2020 году (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига чемпионов среди женщин и Суперкубок УЕФА).
Регламент лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей" (версия 2018).
Расписание матчей финальной стадии Евро-2020.
Регламент различных юношеских турниров.
Напомним, что 24 мая в Киеве пройдет финал женской Лиги чемпионов, а 26 мая в финальном поединке мужского турнира встретятся "Реал" и "Ливерпуль".