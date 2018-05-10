Руни заявил "Эвертону" о переезде в США

32-летний форвард уведомил руководство «ирисок» о своем желании продолжить карьеру в клубе «Ди Си Юнайтед», его агенты уже вылетели на переговоры.

Ожидается, что контракт с англичанином будет рассчитан до 2020 года, а сумма сделки оценивается в 12,5 миллионов фунтов.

Трансферное окно в МЛС официально открывается 10 июля. Ближе к этому времени трансфер будет подтвержден официально.