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Руни заявил "Эвертону" о переезде в США
Новости спорта: Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни может по завершении сезона перебраться в МЛС.
32-летний форвард уведомил руководство «ирисок» о своем желании продолжить карьеру в клубе «Ди Си Юнайтед», его агенты уже вылетели на переговоры.
Ожидается, что контракт с англичанином будет рассчитан до 2020 года, а сумма сделки оценивается в 12,5 миллионов фунтов.
Трансферное окно в МЛС официально открывается 10 июля. Ближе к этому времени трансфер будет подтвержден официально.
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