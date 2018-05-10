Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба

Защитник Динамо Николай Морозюк стал участником программы "От души в душу".

Одним из вопросов был самый бестолковый трансфер киевского клуба.

"Самый бестолковый трансфер в Динамо? Бушич. Он даже на футболиста не был похож. Походкой, манерами. Потом он начал с мячом работать, ведь его для первой команды брали. Все просто в шоке были. Но он играл в дубле максимум сезон. Не дали ему шанса", - поделился Морозюк.