Салах признан Игроком года в "Ливерпуле"

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим футболистом по итогам сезона.

25-летний нападающий получил большинство голосов и среди болельщиков, и среди игроков. Также Салах в 7-й раз в сезоне был признан фанатами игроком месяца.

Лучшим молодым игроком года назван 19-летний защитник Трент Александер-Арнолд.

Добавим, что в текущем сезоне Салах сыграл 50 матчей за «Ливерпуль», забил 43 гола и отдал 15 ассистов.