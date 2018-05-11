Салах признан Игроком года в "Ливерпуле"
Новости спорта: Форвард «Ливерпуля» продолжает собирать награды
Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим футболистом по итогам сезона.
25-летний нападающий получил большинство голосов и среди болельщиков, и среди игроков. Также Салах в 7-й раз в сезоне был признан фанатами игроком месяца.
Лучшим молодым игроком года назван 19-летний защитник Трент Александер-Арнолд.
Добавим, что в текущем сезоне Салах сыграл 50 матчей за «Ливерпуль», забил 43 гола и отдал 15 ассистов.