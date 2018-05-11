Шевчук стал игроком клуба из Второй лиги Украины

Агробизнес на своем официальном сайте объявил о подписании воспитанника киевского Динамо Сергея Шевчука.

Контракт с 27-летним хавбеком рассчитан до конца сезона 2017/2018 с возможностью продления на год.

Напомним, команда из Волочиска уже официально вышла в Первую лигу, а недавно произошел судейский скандал после игры с участием Агробизнеса, в результате которого тернопольская Нива снялась с розыгрыша Второй лиги.