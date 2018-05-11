"Арсенал" больше не видит Фонсеку на посту главного тренера

Руководство лондонского Арсенала уже не рассматривает вариант с подписанием контракта с наставником Шахтера. Канониры сократили список претендентов на место Арсена Венгеоа до пяти кандидатов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, возглавить Арсенал этим летом могут Массимилиано Аллегри, Патрик Виейра, Микель Артета, Леонарду Жардим и Юлиан Нагельсман.

Ранее сообщалось, что Фонсека попал в шорт-лист Наполи.