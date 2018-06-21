Где и когда смотреть матч Дания - Австралия

21 июня состоится матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Дании и Австралии. Встреча пройдет на "Самара Арене" в Самаре.

Начало встречи - в 15.00.

Прямую трансляцию матча Дания - Австралия можно будет посмотреть на телеканале "Интер". В России встречу покажет "Матч ТВ".

В первом туре Дания набрала 3 очка, у Австралии пока 0 очков.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в первом туре сборная Австралии проиграла сборной Франции (1:2), а датчане минимально обыграли сборную Перу (1:0).