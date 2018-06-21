Мбаппе установил очередное уникальное достижение

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком французской команды, кому удалось забить на чемпионатах мира и чемпионатах Европы.

На момент матча Франция - Перу, который прошел 21 июня, возраст игрока ПСЖ составил 19 лет и 183 дня.

Предыдущим автором рекорда был Давид Трезеге, который забил за сборную Франции на ЧМ-1998 в возрасте 20 лет и 246 дней.

Матч завершился минимальной победой французов со счетом 1:0.