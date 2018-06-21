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Аргентина – Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Аргентина – Хорватия
20:30 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Стали известны стартовые составы команд на матч 2 тура группы D между Аргентиной и Хорватией.

Матч и онлайн-трансляция Аргентина – Хорватия начнутся в 21:00 по киевскому времени. Следите за событиями в матче на нашем сайте.

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Месси, Агуэро.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Брозович, Ребич, Модрич, Перишич, Манджукич.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Аргентины, Сборная Хорватии, Футбол, ЧМ-2018.
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