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ЧМ-2018: расписание матчей 22 июня
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08:54 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сегодня на ЧМ-2018 будут сыграны очередные матчи 3-го тура в группах D и Е.
Сегодня Исландия и Нигерия поборются за второе место в группе D. А в квартете Е Бразилия попытается добыть первую победу на ЧМ-2018.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
ЧМ-2018. Расписание матчей на 22 июня
2-й тур
15:00 Бразилия — Коста-Рика Интер
18:00 Нигерия — Исландия Интер
21:00 Сербия — Швейцария Интер
(время киевское)
Ситуация в группе D
Ситуация в группе E
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