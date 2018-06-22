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Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
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ЧМ-2018: расписание матчей 22 июня

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ЧМ-2018
08:54 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня на ЧМ-2018 будут сыграны очередные матчи 3-го тура в группах D и Е.

Сегодня Исландия и Нигерия поборются за второе место в группе D. А в квартете Е Бразилия попытается добыть первую победу на ЧМ-2018.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

ЧМ-2018. Расписание матчей на 22 июня

2-й тур

15:00 Бразилия — Коста-Рика Интер

18:00 Нигерия — Исландия Интер

21:00 Сербия — Швейцария Интер

(время киевское)

Ситуация в группе D

Ситуация в группе E

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бразилии, Спорт, ЧМ-2018.
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