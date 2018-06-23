Клюйверт подписал контракт с "Ромой"

Сын легендарного Патрика Клюйверта – Джастин – подписал пятилетний контракт с Ромой.

Как сообщает официальный сайт "волков", Рома заплатит Аяксу 17,25 миллиона евро. С учетом бонусов эта сумма может увеличиться на полтора миллиона евро в зависимости от выступлений 19-летнего форварда в Италии.

Кроме того, если Рома продаст Джастина за более, чем 25 миллионов евро, Аякс получит 10% от сделки, но не более, чем 4 миллиона.