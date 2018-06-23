Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы
Новости спорта: Украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом получила назначение на матч отборочного раунда Лиги Европы.
Официальный сайт ФФУ сообщает, что украинский арбитр обслужит встречу между андорской Сан-Хулией и мальтийской Гзирой.
Помощниками Шурмана станут Александр Жуков и Валентин Куцев. В роли четвертого арбитра выступит Николай Балакин.
В начале года 31-летний украинец получил категорию арбитра ФИФА.
Матч между Сан-Хулией и мальтийской Гзирой состоится 26 июня в Андорре.
На этой неделе состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником Мариуполя на этой стадии станет шведский Юргорден.