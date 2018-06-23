Миланом интересуются владельцы бейсбольного клуба

Семья Риккетс, которая приобрела в 2009 году бейсбольный клуб и привела его к триумфу в МЛБ спустя 7 лет, готова повторить этот путь с Миланом. Sky Sports сообщает, что руководству Милана поступило предложение о продаже контрольного пакета акций.

«Семья Рикеттс заинтересована в покупке контрольного пакета акций Милана. Вся семья и все ее финансовые ресурсы будут вовлечены в процесс, как это было в случае с Чикаго Кабс», — цитирует заявление главы клуба МЛБ Томаса Риккетса Sky Sports.

«Мы привели Чикаго Кабс к чемпионству за счет долгосрочных инвестиций и грамотного управления клубом. Готовы применить аналогичный подход в случае с Миланом».

На днях стало известно, что россонери ведут переговоры с американскими инвесторами. А в конце мая сообщалось, что миланский клуб сменит владельца, если китайский собственник Йонхонг Ли не инвестирует в него на протяжении ближайшего месяца 40 миллионов евро.

Ранее официальный сайт УЕФА сообщил, что россонери ожидает судебное разбирательство. Организация не приняла проект соглашения Милана по урегулированию проблем с соблюдением финансового фейр-плей.

По итогам минувшего сезона россонери финишировали на 6-м месте в Серии А и получили право на участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.