Шахтеру нужен игрок сборной Бразилии

Донецкий Шахтер сделал запрос по вингеру Сан-Паулу Жонасу Габриэлю да Силва, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, переговоры между клубами еще не продвинулись, но клуб не против продать 19-летнего бразильца, если последует хорошее предложение.

Жонас провел минувший сезон в составе молодежной команды Сан-Паулу. Также игрока вызывают в молодежную сборную Бразилии своего возраста.