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Шахтеру нужен игрок сборной Бразилии

Жонас Габриэль да Силва
20:31 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Еще один бразильский талант может усилить состав чемпиона Украины.

Донецкий Шахтер сделал запрос по вингеру Сан-Паулу Жонасу Габриэлю да Силва, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, переговоры между клубами еще не продвинулись, но клуб не против продать 19-летнего бразильца, если последует хорошее предложение.

Жонас провел минувший сезон в составе молодежной команды Сан-Паулу. Также игрока вызывают в молодежную сборную Бразилии своего возраста.

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Новости спорта, Жонас Габриэль да Силва, Новости футбола, Футбол.
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