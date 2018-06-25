Лидер обороны Уругвая не сыграет против России
Новости спорта: Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес из-за травмы пропустит заключительный матч группового раунда ЧМ
Хименес повредил четырехглавую мышцу бедра. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.
Сборная Уругвая выиграла оба своих матча на чемпионате мира 2018 и досрочно вышла в плей-офф.
Заключительный матч группового раунда, в котором определится победитель группы А, уругвайцы сыграют против сборной России, также вышедшей в следующий раунд досрочно. Матч состоится в понедельник, 25 июня, в Самаре.