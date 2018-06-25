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Лидер обороны Уругвая не сыграет против России

Хосе Хименес
00:28 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес из-за травмы пропустит заключительный матч группового раунда ЧМ

Хименес повредил четырехглавую мышцу бедра. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.

Сборная Уругвая выиграла оба своих матча на чемпионате мира 2018 и досрочно вышла в плей-офф.

Заключительный матч группового раунда, в котором определится победитель группы А, уругвайцы сыграют против сборной России, также вышедшей в следующий раунд досрочно. Матч состоится в понедельник, 25 июня, в Самаре.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Уругвая, Футбол, Хосе Хименес, ЧМ-2018.
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