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Коноплянка побывал на выставке ретро-автомобилей
Новости спорта: Евгений Коноплянка проводит отпуск в Испании.
Полузащитник сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка с женой отдыхают в Испании.
Накануне пара устроили велопрогулку и попала на выставку ретро-автомобилей Volkswagen. Украинец опубликовал фотографию рядом с авто на арендованном велосипеде, подписав фото "Не затерялся со своим".
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