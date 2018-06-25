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Коноплянка побывал на выставке ретро-автомобилей

Евгений Коноплянка
07:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Евгений Коноплянка проводит отпуск в Испании.

Полузащитник сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка с женой отдыхают в Испании.

Накануне пара устроили велопрогулку и попала на выставку ретро-автомобилей Volkswagen. Украинец опубликовал фотографию рядом с авто на арендованном велосипеде, подписав фото "Не затерялся со своим".

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Новости спорта, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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