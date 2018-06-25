Коноплянка побывал на выставке ретро-автомобилей

Полузащитник сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка с женой отдыхают в Испании.

Накануне пара устроили велопрогулку и попала на выставку ретро-автомобилей Volkswagen. Украинец опубликовал фотографию рядом с авто на арендованном велосипеде, подписав фото "Не затерялся со своим".