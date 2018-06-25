ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня

Чемпионат мира - 2018 Групповой этап

Расписание 25 июня, Пн

группа A

17:00 Уругвай - Россия Интер

17:00 Саудовская Аравия - Египет НТН

группа B

21:00 Иран - Португалия Интер

21:00 Испания - Марокко НТН

Сегодня будут сыграны последние матчи группового раунда чемпионата мира в квартетах А и В. Таким образом, игры пройдут параллельно: в 17:00 и 21:00.

Ситуация в группе А

Ситуация в группе В