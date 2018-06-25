ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
Новости спорта: В понедельник, 25 июня, на чемпионате мира будет сыграно сразу четыре матча.
Чемпионат мира - 2018 Групповой этап
Расписание 25 июня, Пн
группа A
17:00 Уругвай - Россия Интер
17:00 Саудовская Аравия - Египет НТН
группа B
21:00 Иран - Португалия Интер
21:00 Испания - Марокко НТН
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Сегодня будут сыграны последние матчи группового раунда чемпионата мира в квартетах А и В. Таким образом, игры пройдут параллельно: в 17:00 и 21:00.
Ситуация в группе А
Ситуация в группе В