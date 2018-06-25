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Игрок сборной Германии получил перелом носа в матче с Швецией
13:51 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: В своем дебютном матче на чемпионате мира Себастьян Руди получил серьезную травму.

Гол в компенсированное время от Тони Крооса позволил немцам завоевать первые очки на турнире (2:1). В этом поединке после непреднамеренного удара соперника из носа Себастьяна Руди полилась кровь, и в итоге его пришлось заменить. Обследование выявило перелом носовой кости.

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"Просто немного не повезло. Конечно я хотел продолжить игру, но никак не удавалось остановить кровь", — цитирует Руди официальный сайт Баварии.

"Я был в раздевалке и должен был снова прилечь, потому что кровь по-прежнему шла. Когда все начали ликовать я сразу же бросился к монитору и, конечно, был вне себя от счастья", — рассказал дебютант чемпионата мира.

"Надеюсь, я буду готов к матчу с Южной Кореей".

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