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ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
09:01 Сегодня Телеграф
Новости спорта: На чемпионате мира по футболу продолжается третий тур группового этапа.
Сегодня, 26-го июня, на чемпионате мира в России будет сыграно четыре матча в рамках третьего тура группового этапа.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Расписание матчей:
Группа С
17.00 Франция - Дания Интер
17.00 Австралия - Перу НТН
Группа D
21.00 Нигерия - Аргентина НТН
21.00 Исландия - Хорватия Интер
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