ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня

Сегодня, 26-го июня, на чемпионате мира в России будет сыграно четыре матча в рамках третьего тура группового этапа.

Расписание матчей:

Группа С

17.00 Франция - Дания Интер

17.00 Австралия - Перу НТН

Группа D

21.00 Нигерия - Аргентина НТН

21.00 Исландия - Хорватия Интер