Украинки заняли второе место на домашнем этапе ЧЕ по регби
Новости спорта: У Днепре на стадионе “Метеор” прошел первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд дивизиона “TROPHY”
12 европейских сборных боролись за право в следующем году выступать в составе сильнейших команд Европы — дивизионе “GRAND PRIX SERIES”.
Сборная Украины по итогам турнира стала серебряным призером соревнований, проиграв в финале сборной Нидерландов (0:33).
Добавим также, второй раунд континентального первенства по регби-7 среди женщин в дивизионе “Трофи” пройдет в Эстергоме (Венгрия) 7-8 июля.