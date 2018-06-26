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Украинки заняли второе место на домашнем этапе ЧЕ по регби
11:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта: У Днепре на стадионе “Метеор” прошел первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд дивизиона “TROPHY”

12 европейских сборных боролись за право в следующем году выступать в составе сильнейших команд Европы — дивизионе “GRAND PRIX SERIES”.

Сборная Украины по итогам турнира стала серебряным призером соревнований, проиграв в финале сборной Нидерландов (0:33).

Добавим также, второй раунд континентального первенства по регби-7 среди женщин в дивизионе “Трофи” пройдет в Эстергоме (Венгрия) 7-8 июля.

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