Стало известно, кто заменит Полтаву в УПЛ

По информации Footboom.com, большинство клубов УПЛ проголосовали за то, чтобы Черноморец заменил Полтаву в следующем розыгрыше чемпионата Украины. Сами одесситы также согласились заменить полтавчан в элите.

Также источник сообщает об изменениях на руководящей должности в одесском клубе. Нынешний президент Моряков Леонид Климов снимет с себя полномочия, а вместо него этот пост займет депутат Вадим Новинский, который ранее был владельцем ПФК Севастополь. Примечательно, что ранее главным тренером Черноморца сталболгарин Ангел Червенков, имеющий опыт сотрудничества с Новинским.

Вчера сообщалось, что УПЛ разрешила клубам проголосовать за свой вариант на замену ФК Полтаве. В опросе, помимо Черноморца, была Зирка, которая по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу, а также «третий вариант».

Одесситы в прошлом розыгрыше чемпионата финишировали на 11-м месте. А в переходных поединках Моряки уступили Полтаве.

Необходимость в замене полтавчан была вызвана недавним роспуском команды. 20 июня полтавчане объявили о снятии с розыгрыша УПЛ из-за недопуска стадиона Локомотив.