ФИФА представила мяч, которым сыграют на стадии плей-офф ЧМ-2018
Новости спорта: Мяч получил название "Telstar 18 Мечта".
ФИФА представила официальный мяч, который будет использоваться во время плей-офф ЧМ-2018
#Telstar18 Mechta, официальный мяч стадии плей-офф #ЧМ2018@adidasfootball#WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/NGIP4XY969
— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
Мяч получил название «Telstar 18 Мечта». Он отличается от мяча, который использовался по ходу группового этапа ЧМ-2018, яркой расцветкой. Панели мяча, предназначенного для плей-офф, выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.
Напомним, что плей-офф ЧМ-2018 стартует уже 30 июня.