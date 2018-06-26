ФИФА представила мяч, которым сыграют на стадии плей-офф ЧМ-2018

ФИФА представила официальный мяч, который будет использоваться во время плей-офф ЧМ-2018

Мяч получил название «Telstar 18 Мечта». Он отличается от мяча, который использовался по ходу группового этапа ЧМ-2018, яркой расцветкой. Панели мяча, предназначенного для плей-офф, выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.

Напомним, что плей-офф ЧМ-2018 стартует уже 30 июня.