Динамо отказалось от идеи трансфера талантливого колумбийца

Полузащитник «Карпат» Хорхе Карраскаль, права на которого принадлежат «Севильи», похоже, проведет еще один сезон во львовском клубе.

«Динамо» решило отказаться от идеи трансфера талантливого колумбийца, на которого также претендует «Шахтер». Киевляне продолжат наблюдать за прогрессом футболиста.

Напомним, что «Карпаты» намерены выкупить Карраскаля у «Севильи».