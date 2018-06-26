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Динамо подпишет аргентинского форварда

Брайан Мансилья
15:27 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Форвард Расинга может стать следующим подписанием киевлян.

Динамо сделало предложение аргентинскому форварду Расинга Брайану Мансилье и ведет переговоры с самим клубом, сообщает журналист Lisandro Santangello.

Сумма отступных в контракте нападающего составляет 9 миллионов евро и Расинг не намерен рассматривать предложения ниже. В минувшем сезоне Мансилья провел за первую команду 22 поединка во всех турнирах и забил 3 мяча.

Напомним, что форвард Динамо может продолжить карьеру в Бурсаспоре.

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Новости спорта, Брайан Мансилья, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Расинг, Футбол.
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