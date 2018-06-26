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Месси забил первый гол на ЧМ-2018 (Видео)
22:10 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый гол на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В третьем матче группового этапа мундиаля с национальной командой Нигерии Месси отличился на 14-й минуте и вывел сборную Аргентины вперёд в противостоянии.
Данный мяч стал для Месси первым в трех матчах на турнире, а вот на всем ЧМ-2018 это был юбилейный, 100-й гол.
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