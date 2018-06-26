Месси забил первый гол на ЧМ-2018 (Видео)

В третьем матче группового этапа мундиаля с национальной командой Нигерии Месси отличился на 14-й минуте и вывел сборную Аргентины вперёд в противостоянии.

Данный мяч стал для Месси первым в трех матчах на турнире, а вот на всем ЧМ-2018 это был юбилейный, 100-й гол.