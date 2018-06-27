Новичок "Шахтера" прокомментировал дебютный матч

Полузащитник "Шахтера" Фернандо поделился эмоциями от дебюта в составе "горняков".

"Счастлив, что мой дебют за "Шахтер" завершился победой, и рад помочь своими голами.

Первый матч в новом клубе – это всегда волнительный момент, однако благодаря партнерам на поле я был спокоен и уверен. И мы показали хорошую игру. Левый фланг атаки – как раз та позиция, где я люблю выступать и чувствую себя наиболее комфортно", - сказал бразилец.