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Новичок Че Че принес "Динамо" победу над "Колосом"
13:40 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Вице-чемпион Украины в товарищеском матче обыграл Колос.
Киевляне одолели Колос со счетом 2:1.
Динамо - Колос 2:1
Голы: Хлебас 61, Че Че, 75 — Соломка 28
Динамо: Бущан, Калитвинцев, Алибеков, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Леднев, Шапаренко, Дегтярёв, Смирный, Гуйе
Состав Динамо на второй тайм: Рудько, Миколенко, Попов, Цитаишвили, Михайличенко, Андриевский, Че Че, Хлебас, Билоног, Шепелев, Русин.
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