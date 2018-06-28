Игрок Бешикташа бесплатно перейдет в Динамо

Голкипер Бешикташа Денис Бойко вторую половину завершившегося сезона провел в аренде в киевском Динамо.

По информации турецкого издания Haber 1903, украинский вратарь продолжит карьеру в киевском клубе, а его переход не будет стоить Динамо ничего.

"Бешикташ ничего не получит за переход Бойко в Динамо", - говорится в сообщении.

Отметим, что Бойко перешел в Бешикташ в 2016 году, подписав контракт на 4,5 года.