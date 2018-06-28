Англия – Бельгия: когда и где смотреть матч ЧМ-2018

Сборные Англии и Бельгии сыграют 28 июня в городе Калининград в третьем туре ЧМ-2018 группы G. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Англия – Бельгия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Первом канале, Беларусь 2, Qazaqstan.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Англия – Бельгия.