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Англия – Бельгия: когда и где смотреть матч ЧМ-2018
Новости спорта: Сборная Англии встретится с Бельгией 28 июня в поединке третьего тура ЧМ-2018 по футболу.
Сборные Англии и Бельгии сыграют 28 июня в городе Калининград в третьем туре ЧМ-2018 группы G. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.
Поединок Англия – Бельгия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Первом канале, Беларусь 2, Qazaqstan.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Англия – Бельгия.
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