Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Англия – Бельгия: когда и где смотреть матч ЧМ-2018

Англия – Бельгия
09:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Англии встретится с Бельгией 28 июня в поединке третьего тура ЧМ-2018 по футболу.

Сборные Англии и Бельгии сыграют 28 июня в городе Калининград в третьем туре ЧМ-2018 группы G. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Англия – Бельгия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Первом канале, Беларусь 2, Qazaqstan.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Англия – Бельгия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Англия – Бельгия, Новости футбола, Сборная Англии, Сборная Бельгии, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018 Сербия 0:2 Бразилия: события матча

Последние новости

Агенство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира Стаховский потренировался вместе с Федерером на Уимблдоне Чудеса макияжа: как из девушки сделать настоящую красотку (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал
04 Официально: "Милан" исключен из еврокубков
05 Кого "Барселона" купит летом 2018: главные цели
Новости сегодня
09:54 В Раде ожидают отчета ОГА по поводу массового отравления детей на Запорожье
09:48 Лидеры страны поздравили украинцев с Днем Конституции
09:33 Золотая молодежь из Венгрии и их беззаботная жизнь (Фото)
09:31 Проведите праздник смешно и весело: уморительные демотиторы на любой юмор
09:30 Настя Каменских заинтриговала обнаженной сценой в ванной (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ливни, грозы и шквалы в Украины: в пяти областях обесточены 144 населенных пунктов
Из-за дождя и ветра обесточены 144 населенных пунктов
Новости: Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Новости: Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Новости: День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
Добавить комментарий
0