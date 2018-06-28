ЧМ-2018: расписание матчей 28 июня

Сегодня, 28-го июня, на чемпионате мира в России будет сыграно четыре заключительных матча группового этапа, после чего болельщики узнают всех участников плей-офф.

Расписание матчей:

Группа Н

17.00 Сенегал - Колумбия

17.00 Япония - Польша

Группа G

21.00 Англия - Бельгия

21.00 Панама - Тунис

Вчера с турнира сенсационно вылетела из турнира сборная Германии.