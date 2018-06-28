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ЧМ-2018: расписание матчей 28 июня
10:29 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сегодня на чемпионате мира по футболу завершится групповой этап.
Сегодня, 28-го июня, на чемпионате мира в России будет сыграно четыре заключительных матча группового этапа, после чего болельщики узнают всех участников плей-офф.
Расписание матчей:
Группа Н
17.00 Сенегал - Колумбия
17.00 Япония - Польша
Группа G
21.00 Англия - Бельгия
21.00 Панама - Тунис
Вчера с турнира сенсационно вылетела из турнира сборная Германии.
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