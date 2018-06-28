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ЧМ-2018: расписание матчей 28 июня

Сборная Англии
10:29 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Сегодня на чемпионате мира по футболу завершится групповой этап.

Сегодня, 28-го июня, на чемпионате мира в России будет сыграно четыре заключительных матча группового этапа, после чего болельщики узнают всех участников плей-офф.

Расписание матчей:

Группа Н

17.00 Сенегал - Колумбия

17.00 Япония - Польша

Группа G

21.00 Англия - Бельгия

21.00 Панама - Тунис

Вчера с турнира сенсационно вылетела из турнира сборная Германии.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Англии, Футбол, ЧМ-2018.
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