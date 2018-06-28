Альбасете ждет ответа от Зозули

Спортивный директор «Альбасете» Мауро Перес заявил, что клуб сделал предложение по продлению контракта с Романом Зозулей.

«Мы не спешим никого подписывать. У Зозули есть предложение по продлению контракта, мы ждем его ответ», – сказал Перес.

Напомним, украинский форвард стал настоящим лидером клуба из Сегунды.