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Альбасете ждет ответа от Зозули
Новости спорта: Испанский клуб предложил украинскому форварду продлить контракт
Спортивный директор «Альбасете» Мауро Перес заявил, что клуб сделал предложение по продлению контракта с Романом Зозулей.
«Мы не спешим никого подписывать. У Зозули есть предложение по продлению контракта, мы ждем его ответ», – сказал Перес.
Напомним, украинский форвард стал настоящим лидером клуба из Сегунды.
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