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Альбасете ждет ответа от Зозули

Роман Зозуля
12:04 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Испанский клуб предложил украинскому форварду продлить контракт

Спортивный директор «Альбасете» Мауро Перес заявил, что клуб сделал предложение по продлению контракта с Романом Зозулей.

«Мы не спешим никого подписывать. У Зозули есть предложение по продлению контракта, мы ждем его ответ», – сказал Перес.

Напомним, украинский форвард стал настоящим лидером клуба из Сегунды.

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Новости спорта, Новости футбола, Роман Зозуля, Футбол.
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