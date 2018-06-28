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Мариуполь вновь усилился игроками Шахтера

Сергея Чоботенко
13:25 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Два игрока Горняков перебрались в Мариуполь.

Мариуполь арендовал у Шахтера голкипера Евгения Гриценко и центрального защитника Сергея Чоботенко.

Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на год, сообщает официальный сайт приазовцев.

23-летний Гриценко является воспитанником Шахтера, но за первую команду не выступал.

21-летний Чоботенко занимался в ДЮСШ Металлург (Запорожье) и Академии Динамо.

Летом прошлого года перебрался из Динамо в Шахтер, став чемпионом молодежного чемпионата.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергея Чоботенко, ФК Мариуполь, ФК Шахтер, Футбол.
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