Мариуполь вновь усилился игроками Шахтера

Мариуполь арендовал у Шахтера голкипера Евгения Гриценко и центрального защитника Сергея Чоботенко.

Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на год, сообщает официальный сайт приазовцев.

23-летний Гриценко является воспитанником Шахтера, но за первую команду не выступал.

21-летний Чоботенко занимался в ДЮСШ Металлург (Запорожье) и Академии Динамо.

Летом прошлого года перебрался из Динамо в Шахтер, став чемпионом молодежного чемпионата.