Мариуполь вновь усилился игроками Шахтера
Новости спорта: Два игрока Горняков перебрались в Мариуполь.
Мариуполь арендовал у Шахтера голкипера Евгения Гриценко и центрального защитника Сергея Чоботенко.
Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на год, сообщает официальный сайт приазовцев.
23-летний Гриценко является воспитанником Шахтера, но за первую команду не выступал.
21-летний Чоботенко занимался в ДЮСШ Металлург (Запорожье) и Академии Динамо.
Летом прошлого года перебрался из Динамо в Шахтер, став чемпионом молодежного чемпионата.