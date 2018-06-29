Форвард Туниса стал автором 2500-го гола в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Туниса Фахреддин Бен-Юссеф сравнял счёт в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Панамы.

Это 2500-й гол в истории чемпионатов мира, информирует Opta. До Бен-Юссефа юбилярами были:

1-й гол — Люсьен Лорен (Франция, 1930);

500-й — Бобби Коллинз (Шотландия, 1958);

1000-й — Роб Ренсенбринк (Нидерланды, 1978);

1500-й — Клаудио Каниджа (Аргентина, 1994);

2000-й — Маркус Ольбак (Швеция, 2006).

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».