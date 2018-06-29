Футбол. Роналду уговорил "Реал" снизить сумму отступных в 8 раз
Новости спорта: Португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть мадридский "Реал" этим летом.
Нападающий Реала Криштиану Роналду договорился со "сливочными" о снижении суммы опции выкупа в контракте с 1 миллиарда до 120 миллионов евро, сообщает OK Diario.
При этом первоначально клаусулу снизили до 400 миллионов евро.
Правда, издание отмечает, что опция не касается предложений других испанских клубов и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Роналду разозлился на Реал из-за предложенной ему зарплаты.