Манчестер Юнайтед нацелился на Крооса

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке 28-летнего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Крооса.

Руководство «красных дьяволов» намерено выделить сумму на трансфер футболиста уже этим летом.

«Реал» не горит желанием расставаться с одним из своих ключевых полузащитников. Клаусула Крооса составляет €500 миллионов.

В минувшем сезоне Кроос провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.