Манчестер Юнайтед нацелился на Крооса
Новости спорта: Сумма отступных за полузащитника «Реала» составляет €500 миллионов
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке 28-летнего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Крооса.
Руководство «красных дьяволов» намерено выделить сумму на трансфер футболиста уже этим летом.
«Реал» не горит желанием расставаться с одним из своих ключевых полузащитников. Клаусула Крооса составляет €500 миллионов.
В минувшем сезоне Кроос провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.